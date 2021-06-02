За сутки в Татарстане выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 2 июня в республике всего было зарегистрировано 21 543 случая заражения коронавирусом. Фото: Андрей АБРАМОВ

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом, 14 из них в Казани. Лишь один является завозным, остальные – контактными.

В этот раз пришлось госпитализировать 14 человек. Другие 15 заболевших будут получать лечение на дому. Сообщает Минздрав Татарстана.

По состоянию на 2 июня в республике всего было зарегистрировано 21 543 случая заражения коронавирусом. В 18 602 из них люди смогли победить болезнь, а в 502 скончались.