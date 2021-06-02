Полицейские Татарстана вернули 90-летней пенсионерке, украденный у нее миллион рублей

Деньги у пожилой женщины похитили "волонтеры". Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Набережных Челнах 90-летней пенсионерке на телефон позвонила неизвестная девушка. Она сообщила, что в стране проводится денежная реформа и для смены денег пожилым людям должны прийти «помощники», нужно только назвать адрес. Что доверчивая горожанка и сделала. И «помощники» действительно пришли.

Две девушки представились волонтерами, и пенсионерка их впустила к себе в квартиру. При этом пожилая женщина показала незнакомкам место где хранит свои сбережения. После их ухода она обнаружила, что оттуда пропали все сбережения – один миллион рублей. Пенсионерка обратилась за помощью в полицию. Там по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Правоохранители вскоре вычислили личности «волонтеров» и их местонахождение. За ними выехали в Москву. Там обманщиц в возрасте 36-ти и 26-ти лет задержали.

- Подозреваемые признали свою вину и возместили ущерб потерпевшей, - сообщили в МВД Татарстана.