В Татарстане компанию владеющую домами в Иннополисе признали банкротом

Такое решение принял арбитражный суд Татарстана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня постановлением арбитражного суда Татарстана ООО «Территория-Иннополис» была признана банкротом. Компания была основана в 2014 и сдавала в аренду жилье в Иннополисе.

По первоначальной задумке фирма планировала выкупить татарстанском науко-граде 800 квартир и предоставлять их в аренду с привлекательным условием для жильцов. При средней стоимости в 22-27 тысяч рублей в месяц 20% этой суммы откладывались, чтобы в дальнейшем жильцы смогли выкупить квартиру по ставке 9% годовых.

За время существования компании сумели продать 85 квартир на сумму почти в 200 миллионов рублей.

Позже по решению руководства региона арендную ставку на данное жилье снизили. При таких условиях со сдачи однокомнатной квартиры приходило лишь 7 тысяч рублей. Компания начала работать в убыток, что и привело к ее банкротству.