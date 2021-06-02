В Чебоксарах охранника будут судить за то, что он расчленил своего напарника и выбросил его в мусорку

Между мужчинами произошел конфликт во время ночного дежурства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чебоксарах 58-летнего местного жителя обвиняют по уголовной статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- Расследование завершено и все материалы направлены в суд, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

По версии следствия, в ночь на 14 января обвиняемый охранял пункт металлолома вместе со своим напарником. Во время дежурства между мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый жестоко избил оппонента. И тот в результате полученных травм скончался на месте происшествия

Как следует из материалов уголовного дела, чтобы скрыть совершенное им преступление, охранник спрятал тело напарника на территории пункта металлолома. А через несколько дней он и вовсе расчленил его, упаковал в мешки и выбросил в мусорные контейнеры.

После возбуждения уголовного дела по факту исчезновения потерпевшего охранник был задержан в качестве подозреваемого и помещен под стражу.