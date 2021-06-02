В Тукаевском районе Татарстана из горящего дома пожарные спасли женщину

Площадь пожара составила 160 квадратных метров. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Днем 1 июня в селе Биклянь Тукаевского района на улице Московская загорелась кровля жилого частного дома и вплотную пристроенного к нему гаража.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, то пламенем уже была объята площадь в 160 квадратных метров. Во время тушения огня из дома была спасена 69-летняя женщина. Она надышалась дымом. Спасенную с признаками отравления продуктами горения с места происшествия увезли в больницу №5 Набережных Челнов.

- Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.