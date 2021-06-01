Двух спортсменов из Татарстана утвердили в сборную России на Олимпийские игры в Токио

Путевки на Игры были распределены, исходя из результатов чемпионата России по прыжкам в воду, который в эти дни проходит в Казани. Фото: Рамиль ГАЛИ

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева укомплектовала команду на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут в июле 2021 года. В список вошли два спортсмена из Татарстана - Мария Полякова и Никита Шлейхер, сообщает Минспорта республики.

В сборную России также вошли Анна Конаныхина, Юлия Тимошинина, Елизавета Кузина, Виктор Минибаев, Александр Бондарь и Евгений Кузнецов.

Отметим, путевки на Олимпийские игры в Токио были распределены, исходя из результатов чемпионата России по прыжкам в воду, который в эти дни проходит в Казани.

В чемпионате принимают участие 150 спортсменов из 14 регионов страны. В программе – индивидуальные, синхронные, смешанные синхронные, парные (по программе FINA) прыжки с трехметрового трамплина и десятиметровой вышки у мужчин и женщин, а также командные соревнования.