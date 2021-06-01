Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 июня 2021 18:49

В татарстанском поселке Красный Ключ на площади 300 квадратных метров горит исторический особняк

Прокуратура уже начала проверку на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и охране памятников архитектуры
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Особняк купцов Стахеевых был построен в конце XIX века.

Особняк купцов Стахеевых был построен в конце XIX века.

Фото: МЧС Татарстана

Сегодня, 1 июня, в поселке Красный Ключ нижнекамского района загорелся исторический особняк купцов Стахеевых, построенный в конце XIX века.

- Площадь пожара около 300 квадратных метров, пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана.

Вместе с пожарными на месте происшествия работают и сотрудники прокуратуры. Они начали проверку на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и охране памятников архитектуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.