В татарстанском поселке Красный Ключ на площади 300 квадратных метров горит исторический особняк

Особняк купцов Стахеевых был построен в конце XIX века. Фото: МЧС Татарстана

Сегодня, 1 июня, в поселке Красный Ключ нижнекамского района загорелся исторический особняк купцов Стахеевых, построенный в конце XIX века.

- Площадь пожара около 300 квадратных метров, пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана.

Вместе с пожарными на месте происшествия работают и сотрудники прокуратуры. Они начали проверку на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и охране памятников архитектуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.