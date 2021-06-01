В Казани у отделов полиции «Вишневский» и «Юдино» появились новые начальники

Новых начальников уже представили коллективам отделов полиции. Фото: МВД по РТ

Так, на должность начальника отдела полиции «Вишневский» был назначен подполковник Вячеслав Кочетов, который ранее возглавлял отдел полиции «Юдино».

В свою очередь, начальником этого отдела назначили подполковника Артема Семенюка. Он до этого возглавлял оперативно-сыскной отдел уголовного розыска УМВД Казани.

Представляя нового руководителя личному составу начальник управления Александр Мищихин отметил, что профессиональная деятельность Артема Семенюка уже более 18 лет, связанная с правоохранительными органами Казани, поможет ему справиться с выполнением поставленных задач.