В Татарстане подтвердили уже более полутысячи смертей от коронавируса

В республике число летальных исходов коронавируса возросло до 502. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

1 июня Минздрав Татарстана сообщил еще о двух смертях от коронавируса в республике. Так, очередными жертвами инфекции стали 61-летний мужчина и 70-летняя женщина.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы, - отметили в республиканском ведомстве.

Таким образом, в Татарстане число летальных исходов коронавируса возросло до 502. Отметим, что за прошедшие сутки в регионе было выявлено 30 новых случаев заражения этой инфекцией. Госпитализация понадобилась 15 больным, еще 15 человек отправлены лечиться на дому.

Всего же в Татарстане коронавирус был подтвержден у 21 514 человек. 18 544 из них на данный момент смогли выздороветь.