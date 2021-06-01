Качество образования в вузах Татарстана оценили на 6,6 баллов из 10

При этом 30,3% опрошенных абитуриентов после получения высшего образования в республике планируют переехать в другой регион России или вообще в другую страну. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

По результатам исследования агентства «ПромРейтинг» вузы Татарстана набрали 6,6 балла из максимальных 10 по качеству обучения. Такая цифра сформирована на основе анализа ответов абитуриентов, нынешних и бывших студентов.

Итак, больше трети опрошенных абитуриентов Татарстана (30,3%) после получения высшего образования в республике планируют переехать в другой регион России или вообще в другую страну. Еще почти 40% абитуриентов активно задумываются над этим вопросом. Такие негативные настроения среди молодежи вызывает небольшое количество бюджетных мест, высокая стоимость обучения, коррупция при приеме в вуз, низкие стипендии, трудности в совмещении работы и учебы.

Обратные цифры показали нынешние студенты и выпускники вузов. Вопреки сложившемуся в обществе мнению, отсрочка от службы в армии для них не является значимым мотивом для поступления в вуз - так считает 15% опрошенных. Ожидания от процесса обучения совпали с реальностью у 72,3% респондентов. Абсолютное большинство удовлетворены выбором профессии (82,4%), а желание работать по выбранной специальности после поступления в вуз не уменьшилось у 64,8% опрошенных студентов. Планируют в будущем работать по специальности 58,3%. Многие респонденты (74,3%) не считают онлайн-платформы конкурентами традиционному высшему образованию, а также они полагают, что нынешним абитуриентам есть смысл выбрать именно вузы Татарстана, даже если есть возможность поступить в московские и петербургские учебные заведения.

Наиболее перспективными видами деятельности студенты и выпускники татарстанских вузов называют IT, медицину, инженерию, предпринимательство и психологию.

В результате опроса выявили и основные проблемы высшего образования в республике. В первую очередь это устаревшие программы обучения, недостаток практики, слабая материально-техническая база вузов и некомпетентность преподавателей.

Участники опроса предложили несколько способов по улучшению образования в Татарстане. Это использование зарубежного опыта, обновление учебного оборудования и инвентаря, отмену ЕГЭ, увеличение доли практических занятий, сокращение отчетов и бюрократии у преподавателей, гарантии в трудоустройстве выпускникам.