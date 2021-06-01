В Кировском и Ново-Савиновском районах Казани ряд жителей оставят без воды

Например, в Кировском районе краны в квартирах горожан пересохнут почти на сутки. Фото: Олег УКЛАДОВ

Так, из-за проведения работ по подключению двух водопроводов в Кировском районе Казани воду отключат с 9.00 3 июня до 5.00 4 июня по следующим адресам: Горьковское шоссе, 100, 102, 103, 118а, 160, 160 корпус 1.

Кроме того, из-за работ по замене трубопровода и запорной арматуры 3 июня с 9.00 до 23.00 отключения запланированы в Ново-Савиновском районе: ул.Ф.Амирхана, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, б, 89, 91, 91а, б, 93, 95, 97, 97а, б, в, 97а/1, 99, 101, 103, 105, 105 корпуса 2 и 3; 107, 109, 109а, 111 (школа №170), 111 корпус 1, ул.Мусина, 70, 72, 74, 74а (детский сад №384), 76, 78, 80, ул.Чуйкова, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, б, в, 31, 31а, б, 33, 33а (детский сад №388), 33б, в, г; 35, 35а, б, в, г, 35 корпус 1, 35а корпус 1, 37, 39, 39а, б, в.