День города в Иннополисе: авиашоу, выступление группы Би-2 и салют

Хедлайнер праздничного концерта группа Би-2 выйдет на сцену в 21.00. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

9 июня самый молодой город России - Иннополис, отметит свой 6 день рождения. Жителей и гостей ждет насыщенная шоу-программа. Так, например, в честь праздника в небе выступит одна из лучших пилотажных групп мира «Русские витязи».

Торжества начнется в 17:00, вход свободный. Ведущими станут известные казанские шоумены Михаил Ванюшин и Алмаз Брюлик. На празднике можно будет поучаствовать в мастер-классе по воздушным змеям и гигантских настольных играх. Также будет работать передвижная тату-станция и специальная зона для детей.

Программа:

В 17:00 начало всех активностей, за пульт встанет DJ Bubble Gum.

В 18:00 начнется авиашоу с участием семи новейших истребителей Су-35 от пилотажной группы «Русские витязи».

В 18:45 на сцене выступят акапельный хор и трио «Злачное место».

В 19:00 состоится выступление певицы AYGYUL.

В 19:40 на сцену выйдет группа «СБПЧ».

В 21:00 выступит группа Би-2.

В 22:30 праздничный салют в честь Дня города.