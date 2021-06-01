В Казани врачи сделали сложнейшую операцию на легких многодетной матери из Крыма

Операция была проделана через один небольшой разрез. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Команда торакальных хирургов Республиканской клинической больницы (РКБ) Казани помогли многодетной матери из Крыма, у которой имелись сильные повреждения легких. Врачи сделали операцию по удалению части одного и опухоли из другого. Сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Сама пациентка родом из Севастополя. Там ей не смогли оказать нужную помощь. Выбор стоял между несколькими медицинскими центрами страны, но женщина выбрала РКБ в Казани.

Пациентка жаловалась на постоянную одышку и кашель. В родном городе ей, как и положено, сделали тест на коронавирус и компьютерную томографию легких. Не подтвердив диагноз, врачи предположили наличие инфекции или хронической обструктивной болезни легких. С этими данными женщина и отправилась в Казань.

В РКБ провели дополнительные обследования и выявили серьезные отклонения в обоих легких: в левом была аномалия развития, в правом – опухоль.

Оказалось, что у женщины с самого детства не работала половина левого легкого. Это послужило причиной скапливания в нем различной инфекции и гноя. От аорты к легкому шли два аномальных сосуда – их там не должно было существовать. В случае разрыва сосуда женщину ждала моментальная смерть.

Опухоль второго легкого была недоступной: из-за ее расположения врачи даже не смогли сделать биопсию. Определить доброкачественная ли опухоль или это рак можно было только на операционном столе.

На нем врачи за полчаса смогли проверить структуру опухоли – она оказалась доброкачественной. Далее хирург убрал неработающую половину левого легкого, заодно удалил и ту самую опухоль.

Операция была проделана через небольшой разрез между ребрами. Так, что пациентка вскоре выписалась из больницы и отправилась домой в Крым.