В Казани возобновили работу информационные шатры для туристов

Загрузка гостиниц на протяжении 10 дней майских праздников была практически 100%. Фото: Рамиль ГАЛИ

В столице Татарстана стартовал ежегодный проект «Гостеприимная Казань». Все лето волонтеры будут работать в историческом центре города и предоставлять туристам информацию о местныъ достопримечательностях.

Информационные шатры разместили на улице Баумана, на площади 1 Мая и на площади перед театром им. Г. Камала.

Как сообщил сегодня, 1 июня, на брифинге председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов за прошедшие майские праздники город посетило около 150 тысяч туристов. Загрузка гостиниц на протяжении 10 дней была практически 100%. По его словам, первое место по количеству, приезжающих погостить в республику, занимают жители Московской области, на втором месте жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.