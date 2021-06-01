В Елабуге из горящей многоэтажки пожарные спасли двух женщин с детьми

Предварительная причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поздно вечером 31 мая в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о том, что в Елабуге на улице Марджани горит дом №7.

Прибыв на место пожарные установили, что возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. Там находились 39-летняя женщина и ее 13-летний сын. Чтобы их спасти, пришлось устанавливать лестницу прямо в окно.

Также помощь понадобилась и 21-летней женщине и ее четырехлетнему ребенку. Они не могли выйти из дома так, как едкий дым перекрыл им пути эвакуации. Пожарные вывели их по лестничному маршу применив специальную маску, присоединенную к баллону со сжатым воздухом. Еще до приезда пожарных на улицу из подъезда самостоятельно вышли 30 жильцов, в том числе 12 детей.

Возгорание в квартире на четвертом этаже было быстро потушено. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

- Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Предварительная причина его возникновения – неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.