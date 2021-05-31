С 1 июня в Казани от коронавируса начнут прививать у станций метро

Желающим привиться при себе нужно иметь всего лишь паспорт и СНИЛС. Фото: Анастасия Осипова

С 1 июня мобильные бригады медиков начнут делать прививки от коронавируса у входа в метро Казани, сообщает Минздрав Татарстана.

В ведомстве отмечают, что горожане смогут теперь вакцинироваться по дороге на работу. Для этого им надо при себе иметь всего лишь паспорт и СНИЛС.

Итак, прививать будут с 7.30 до 18.30 у следующих станций метро Казани:

1. «Авиастроительная»

2. «Северный вокзал»

3. «Яшьлек»

4. «Козья слобода»

5. «Площадь Габдуллы Тукая»

6. «Суконная слобода»

7. «Горки»

8. «Проспект Победы»

9. «Дубравная»

Исключение здесь составляют только две станции - «Аметьево» и «Кремлевская».