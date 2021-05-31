В Казани звуковую рекламу на улицах запретят ради сохранения психического здоровья людей

Звуковая реклама сильно мешает местным жителям, особенно по улице Баумана.

В этот понедельник, 31 мая, на совещании в Исполкоме Казани мэр города Ильсур Метшин заявил, что в столице Татарстана звуковая реклама на улицах будет запрещена. Те же владельцы кафе и ресторанов для привлечения клиентов зачастую устанавливают на стенах зданий динамики.

- Звуковая реклама сильно мешала жителям, многие, особенно по улице Баумана и там, где большой туристический поток, поднимали этот вопрос неоднократно. У нас долгое время не было механизма регулирования, сегодня мы вооружены законом, – сказал градоначальник.

Речь идет о федеральном законе, который вступит в силу с 25 августа 2021 года.

- В Исполнительный комитет регулярно поступают жалобы от граждан, которые у себя дома или на работе вынуждены в режиме нон-стоп прослушивать одну и ту же рекламную информацию непрерывно. При этом формально уровень шума не нарушает действующие санитарные нормы, однако непрерывное звуковое повторение информации в течение всего дня негативно влияет на психическое здоровье», – отмети, в свою очередь, начальник городского управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов.

Теперь же согласно новому федеральному закону, скажем, на внешних стенах и крышах зданий, строений будет запрещено устанавливать оборудование для звуковой рекламы.