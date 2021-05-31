Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество31 мая 2021 15:19

В Казани звуковую рекламу на улицах запретят ради сохранения психического здоровья людей

Те же владельцы кафе и ресторанов для привлечения клиентов зачастую устанавливают на стенах зданий динамики
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Звуковая реклама сильно мешает местным жителям, особенно по улице Баумана.

Звуковая реклама сильно мешает местным жителям, особенно по улице Баумана.

В этот понедельник, 31 мая, на совещании в Исполкоме Казани мэр города Ильсур Метшин заявил, что в столице Татарстана звуковая реклама на улицах будет запрещена. Те же владельцы кафе и ресторанов для привлечения клиентов зачастую устанавливают на стенах зданий динамики.

- Звуковая реклама сильно мешала жителям, многие, особенно по улице Баумана и там, где большой туристический поток, поднимали этот вопрос неоднократно. У нас долгое время не было механизма регулирования, сегодня мы вооружены законом, – сказал градоначальник.

Речь идет о федеральном законе, который вступит в силу с 25 августа 2021 года.

- В Исполнительный комитет регулярно поступают жалобы от граждан, которые у себя дома или на работе вынуждены в режиме нон-стоп прослушивать одну и ту же рекламную информацию непрерывно. При этом формально уровень шума не нарушает действующие санитарные нормы, однако непрерывное звуковое повторение информации в течение всего дня негативно влияет на психическое здоровье», – отмети, в свою очередь, начальник городского управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов.

Теперь же согласно новому федеральному закону, скажем, на внешних стенах и крышах зданий, строений будет запрещено устанавливать оборудование для звуковой рекламы.