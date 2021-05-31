97,5% выпускников в Набережных Челнах хотят получить высшее образование

Данные были получены при анкетировании, которое провела мэрия города.

В Набережных Челнах в этом учебном году окончили школу более 5 тысяч девятиклассников и более 2 тысяч одиннадцатиклассников. Мэрия города организовала специальное анкетирование для выявления их дальнейших планов и предпочтений относительно учебы.

Так, 97,5% учащихся 11 классов выразили готовность поступить в вузы. При этом большая их часть хочет поступить именно в татарстанские учебные заведения, в частности, в Казани, Елабуге и Альметьевске. И лишь 12 ребят планируют учиться в колледже, а девять отправятся на службу в армию, оставшиеся 26 школьников еще не определились с выбором.

Что до девятиклассников, анкетирование показало, что продолжить обучение в школе и перейти в 10 класс намерены 44% выпускников. 53% школьников планируют поступить в учреждения профессионального образования, а в процессе выбора остаются 3% опрошенных.