В Татарстане за сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в Татарстане COVID-19 был обнаружен у 21 484 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане за прошедшие сутки было выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом, из их лишь один является завозным, остальные – контактными, сообщает Минздрав республики.

В этот раз, по данным ведомства, в больницу пришлось увезти 21 инфицированного, оставшиеся девять человек, получают лечение на дому.

В плане географии распространения коронавируса в регионе за эти сутки больше всего зараженных зарегистрировали в Казани (11 человек) пи Набережных Челнах (пять человек).

Всего в Татарстане COVID-19 был обнаружен у 21 484 человек, 18 490 из них смогли выздороветь, а 500 скончались.