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Общество31 мая 2021 12:37

В Татарстане перекрыли движение по автодороге Елабуга - Лекарево - Большие Армалы

Ограничение там будет действовать в течение месяца
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Там ремонтируют проезжую часть.

Там ремонтируют проезжую часть.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Из-за ремонта автодороги М-7 «Волга» - Москва – Владимир - Нижний Новгород – Казань - Уфа до 1 июля перекрыто движение по направлению Елабуга - Лекарево - Большие Армалы - участок от 5,2 до 11,4 километра.

- Для объезда предлагаются Набережно-Челнинское шоссе и Окружное шоссе в Елабуге, а также автомобильные дороги регионального значения Елабуга - Лекарево - Большие Армалы и «Подъезд к г.Елабуга», - сообщают в Минтрансе Татарстана.

В ведомстве автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут на данном участке дороги.