В Татарстане перекрыли движение по автодороге Елабуга - Лекарево - Большие Армалы

Там ремонтируют проезжую часть. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Из-за ремонта автодороги М-7 «Волга» - Москва – Владимир - Нижний Новгород – Казань - Уфа до 1 июля перекрыто движение по направлению Елабуга - Лекарево - Большие Армалы - участок от 5,2 до 11,4 километра.

- Для объезда предлагаются Набережно-Челнинское шоссе и Окружное шоссе в Елабуге, а также автомобильные дороги регионального значения Елабуга - Лекарево - Большие Армалы и «Подъезд к г.Елабуга», - сообщают в Минтрансе Татарстана.

В ведомстве автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут на данном участке дороги.