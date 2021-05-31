Ночью в Татарстане при пожаре в частном доме погибла женщина

К приезду пожарных дом был практически полностью объят пламенем. Фото: МЧС Татарстана

Ночью на 31 мая в экстренные службы поступило сообщение о том, что в селе Салауз-Мухан Муслюмовского района на улице Кооперативная загорелся частный дом №70.

К приезду пожарных по указанному адресу жилое строение уже было почти полностью охвачено огнем. После того как он было потушен, на месте происшествия было найдено тело 58-летней женщины. Также в результате пожара пострадали 59-летний мужчина (получил ожоги тела 1-2 степени (10-12%) и 14-летний подросток (получил ожоги дыхательных путей). Их госпитализировали.

- Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, - сообщили в МЧС Татарстана.