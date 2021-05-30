В Татарстане число смертей от коронавируса возросло до 500

Причины смерти очередных жертв инфекции установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 30 мая Минздрав Татарстана сообщил, что в республике подтвердились еще четыре смерти от коронавируса. Так, из-за него скончались 68-ми и 63-х летние мужчины, а также 64-х и 60-ти летние женщины.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - отметили в Минздраве Татарстана.

Таким образом, в республике число смертей от коронавируса возросло до 500. Напомним, что за прошедшие сутки в регионе был зарегистрирован 31 новый случай заражения COVID-19. В 20 из них больных пришлось госпитализировать, а в оставшихся 11-ти люди отправили на лечение на дому. Всего в Татарстане коронавирус обнаружили у 21 454 человек. 18 446 из них смогли выздороветь.