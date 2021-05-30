В Казани полицейские разыскивают подростка, стрелявшего в таксиста

Молодой человек ехал в машине со своими приятелями, они отказались платить за проезд. Фото: Олег ЗОЛОТО

Нападение на таксиста произошло в столице Татарстана вчера, 29 мая. Как рассказал сам пострадавший водитель, он привез в поселок Дербышки на улицу Лушникова четырех молодых людей.

Но когда пришло время расплачиваться, они отказались давать деньги. Начался словесный конфликт, во время которого один из подростков достал предмет, похожий на пистолет, и произвел четыре выстрела в сторону таксиста. В результате чего было разбито одно из стекол автомобиля. Был ранен и сам таксист., Сразу после стрельбы компания скрылась.

- В настоящее время сотрудники отдела полиции Зареченский УМВД России по городу Казани проводят проверку по данному факту. Личность стрелявшего установлена, приняты меры к его задержанию, - сообщили в МВД Татарстана.