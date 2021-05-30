В Чебоксарах решили включить фонтаны с 1 июня

Некоторые из них будут работать лишь по пятницам. Фото: Иван ВИСЛОВ

Власти Чебоксар решили включить городские фонтаны с 1 июня. Они проработают вплоть до 1 октября.

Так, светомузыкальный фонтан на Красной площади будет радовать жителе и гостей столицы Чувашии ежедневно с 10.00 до 22.00. Исключение может составить разве что вторник. В этот день недели там с 10.00 до 18.00 запланировано техническое обслуживание.

Заработает с началом лета и Центральный фонтанный комплекс на Чебоксарском заливе (перед Дорогой к Храму), на Арбате, у Дома правительства, на Аллее ветеранов в Парке Победы. Они будут работать все лето по пятницам с 16.00 до 22.00, а по выходным и в праздничные дни - с 10.00 до 22.00.

В свою очередь фонтаны у ДК Тракторостроителей и в Кадетском сквере будут работать ежедневно с 10.00 до 22.00. Но по четвергам - с 10.00 до 18.00, их начнут отключать для проведения технических работ.

Фонтаны в сквере им. В.И.Чапаева и у Детского медицинского центра также будут работать по пятницам - с 16.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни - с 12.00 до 20.00.

В детском парке на улице Николаева фонтаны начнут включать по пятницам - с 16.00 до 20.00, а по выходным - с 10.00 до 20.00.

Каскад же фонтанов у подножия монумента Матери-покровительницы будут включать по пятницам - с 16.00 до 22.00, а по выходным - с 10.00 до 20.00.

- Обращаем внимание, что график работы фонтанов может быть скорректирован по погодным условиям, а также в соответствии с требованиями эксплуатации, - отметили в администрации Чебоксар.