В Чувашии в ДТП с микроавтобусом погиб водитель мопеда

По словам водителя микроавтобуса, мопед появился перед ним совсем неожиданно. Фото: ГИБДД Чувашии

Вечером 29 мая в селе Порецкое 22-летний местный житель, не имея водительских прав и не надев шлем, сел за руль мопеда. Через некоторое время он столкнулся с микроавтобусом «Фольксваген». Водитель последнего после ДТП рассказал, что мопед появился перед ним совсем неожиданно.

Мотоциклист получил различные травмы и был госпитализирован с места происшествия. Однако, несмотря на все усилия медиков, он скончался по пути в больницу.

- Второй участник ДТП был освидетельствован, состояние опьянения не установлено. Обстоятельства аварии устанавливаются, - сообщают в МВД Чувашии.