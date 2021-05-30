В Марий Эл из-за напряженной ситуации с коронавирусом продлили режим повышенной готовности

Вместе с этим режимом продолжат действовать и ранее введенные ограничительные меры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории региона руководитель Роспотребнадзора Марий Эл Светлана Булатова сообщила, что в республике сложилась напряженная ситуация.

Так, по ее словам, в регионе за последнюю неделю возросли темпы прироста количества заразившихся, а коэффициент распространения коронавируса превышает единицу. Все это свидетельствует об интенсивности эпидпроцесса.

- За последние две недели отмечен рост внебольничных пневмоний в 1,5 раза, в том числе и пневмоний коронавирусной этиологии. В два раза увеличилась госпитализация с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Увеличение удельного веса среднетяжелых форм течения заболевания отмечено с 28 до 48-49 процентов еженедельно, что свидетельствует также о позднем обращении за медицинской помощью, - сказала Булатова.

В связи с этим глава Марий Эл Александр Евстифеев заявил, что введенный из-за пандемии коронавируса режим повышенной готовности, а также ограничительные меры, продлевается в республике до 5 июля.