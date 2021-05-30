В Зеленодольске местные жители вытащили из Волги тело мужчины

Место происшествия. Фото: МЧС Татарстана

Вечером 29 мая в экстренные службы от очевидца поступило сообщение о том, что в Зеленодольске на Волге в районе полуострова Ременниково утонул мужчина. Утверждается, что он был пьян и полез в воду в необорудованном месте, где установлена табличка «Купаться запрещено!». Тело утонувшего еще до приезда спасателей на берег вытащили очевидцы.

- Погибший – 44-летний житель Зеленодольска, находился в 20 метрах от берега на глубине чуть больше метра, - сообщили в МЧС Татарстана.