В Татарстане за сутки выявили 31 новый случай заражения COVID-19

Всего, по состоянию на 30 мая, в регионе COVID-19 был обнаружен у 21 454 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки в Татарстане был зарегистрирован 31 новый случай заражения COVID-19. Только один из них является завозным, остальные – контактными. В этот раз в больницу пришлось увезти 20 инфицированных, а 11 человек оставить лечиться на дому.

В плане географии распространения инфекции в Татарстане за указанные сутки больше всего зараженных выявили в Казани (10 человек) и Набережных Челнах (восемь человек).

Всего, по состоянию на 30 мая, в регионе COVID-19 был обнаружен у 21 454 человек, 18 446 из которых уже выздоровели, а 496 скончались.