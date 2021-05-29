В Татарстане по программе «Наш двор» работу начали на 329 объектах

Программа «Наш двор» включает в себя ремонт проездов и тротуаров, фонарей, скамеек и урн, качелей, мусорных баков и площадок с покрытием из песчано-гравийной смеси. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Сегодня, 29 мая, президент Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании поднял вопрос о реализации программы жилищного строительства и благоустройства общественных территорий.

Так, куратор проекта «Наш двор» Венера Камалова рассказала о том, что к работам по благоустройству приступили уже в 329 дворах республики, а в ближайшие две недели к ним присоединятся еще 87. Таким образом, обустройству подвергнут 40% от всех дворов, где в 2021 году был запланирован ремонт.

Напомним, что благоустройство по программе «Наш двор» включает в себя ремонт проездов и тротуаров, фонарей, скамеек и урн, мусорных баков, площадок с покрытием из песчано-гравийной смеси и различных качелей. В 2021 году 831 двор в 40 районах республики будет в полном объеме обеспечен оборудованием уже этим летом.