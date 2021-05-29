Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посетил Альметьевск

Спортсмен посетил Центр подготовки хоккеистов «Нефтяник» и оздоровительный комплекс «Мирас». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 29 мая, борец смешанных единоборств, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посетил в Альметьевск. Там он посетил Центр подготовки хоккеистов «Нефтяник» и оздоровительный комплекс «Мирас», где встретился с воспитанниками спортивных школ города. Также он побывал в общественном центре «Алмет», одном из самых популярных мест культурного отдыха горожан.

Напомним, что 32-летний Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года, выиграв в бою американца Эла Яквинту. Спортсмен трижды защитил титул в поединках против Коннора Макгрегора, Дастина Порье и Джастина Гэтжи, после чего в октябре 2020 года объявил о завершении спортивной карьеры.