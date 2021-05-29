Пострадавшие вкладчики "Татфондбанка" и "Интехбанка" получили от РФП 2,1 миллиарда рублей

На данный момент выплаты получили 55% обратившихся в РФП. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

18 тысяч человек признали пострадавшими после банкротства «Татфодбанка» и «Интехбанка», работавших в Татарстане. Помогать людям начали в Республиканском фонде поддержке (РФП), созданном по инициативе главы региона Рустама Минниханова. В общей сложности туда обратилось 6,5 тысяч вкладчиков, сумма требований которых составила 12 миллиардов рублей.

На данный момент деньги вернули 55% обратившимся в РФП. Организация выплатила вкладчикам 2,1 миллиарда рублей. Только за последнюю неделю пострадавшие получили около 13 миллионов рублей.