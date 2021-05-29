За сутки в Татарстане выявили 31 случай коронавиурса

В этот раз в больницу пришлось отправить 12 зараженных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным Минздрава Татарстана на 29 мая, в республике за минувшие сутки выявили 31 случай коронавиурса. Из них лишь один является завозным. В этот раз в больницу пришлось отправить 12 зараженных, остальные 19 заболевших будут лечиться на дому.

Касаемо географии распространения инфекции в Татарстане за эти сутки больше всего случаев заражения коронавирусом произошло в Казани (девять человек) и Набережных Челнах (девять человек).

Всего с начала пандемии в регионе инфекцию обнаружили у 21 423 человек, 18 428 из них уже выздоровели, а 496 скончались.