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Происшествия29 мая 2021 11:42

В Казани ночью из горящего отеля эвакуировались 138 человек

Пострадавших нет
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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С места происшествия.

С места происшествия.

Фото: МЧС Татарстана

Почти в три часа ночи в экстренные службы Казани поступило сообщение о том, что на улице Калинина горит отель NEO Kazan Palace by Tasigo.

Еще до того, как на место происшествия приехали пожарные, из четырехэтажного здания самостоятельно эвакуировались 138 человек – это как постояльцы, так и персонал отеля. Спасателям удалось быстро справиться с огнем. Пострадавших нет.

- Происходило частичное горение обшивки бойлера в подвальном помещении. Площадь пожара составила два квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана.

Сейчас специалисты устанавливают причину возникновения возгорания.

С места происшествия.

С места происшествия.

Фото: МЧС Татарстана

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