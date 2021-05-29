В Казани ночью из горящего отеля эвакуировались 138 человек

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

Почти в три часа ночи в экстренные службы Казани поступило сообщение о том, что на улице Калинина горит отель NEO Kazan Palace by Tasigo.

Еще до того, как на место происшествия приехали пожарные, из четырехэтажного здания самостоятельно эвакуировались 138 человек – это как постояльцы, так и персонал отеля. Спасателям удалось быстро справиться с огнем. Пострадавших нет.

- Происходило частичное горение обшивки бойлера в подвальном помещении. Площадь пожара составила два квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана.

Сейчас специалисты устанавливают причину возникновения возгорания.