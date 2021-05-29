C 1 июня в Казани улицу Юлиуса Фучика начнут поэтапно перекрывать

Ограничения будут действовать до 31 августа. Фото: Олег УКЛАДОВ

В связи с работами по выносу сетей ливневой канализации из зоны строительства второй линии метро в Казани поэтапно начнут перекрывать движение транспорта по улице Юлиуса Фучика.

Так, согласно распоряжению Исполкома города, ограничения будут действовать:

- С 1 по 10 июня, а также с 21 по 30 июня, с 21 по 31 июля и с 11 по 20 августа возле дома №30 по улице Сафиуллина;

- С 11 по 20 июня и с 1 по 10 июля около дома №42 по улице Сафиуллина.

- С 11 по 20 июля, с 1 по 10 августа, с 21 по 31 августа в районе дома №50 на улице Сафиуллина.