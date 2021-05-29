Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 мая 2021 10:12

C 1 июня в Казани улицу Юлиуса Фучика начнут поэтапно перекрывать

Там из зоны строительства второй линии метро будут выносить ливневую канализацию
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ограничения будут действовать до 31 августа.

Ограничения будут действовать до 31 августа.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В связи с работами по выносу сетей ливневой канализации из зоны строительства второй линии метро в Казани поэтапно начнут перекрывать движение транспорта по улице Юлиуса Фучика.

Так, согласно распоряжению Исполкома города, ограничения будут действовать:

- С 1 по 10 июня, а также с 21 по 30 июня, с 21 по 31 июля и с 11 по 20 августа возле дома №30 по улице Сафиуллина;

- С 11 по 20 июня и с 1 по 10 июля около дома №42 по улице Сафиуллина.

- С 11 по 20 июля, с 1 по 10 августа, с 21 по 31 августа в районе дома №50 на улице Сафиуллина.