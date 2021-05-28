Цветы на набережной столицы появятся 5 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Московской набережной в Чебоксарах появится самая большая в России цветочная клумба. Ее посвятят реке Волге. На площади 72 квадратных метра разместят арт-объект из петуний и лобелий.

В создании самой большой в России клумбы смогут поучаствовать и местные жители: она появится 5 июня – в день забега в рамках всероссийского проекта «Зеленый марафон».

Так, в Чебоксарах его участники смогут пробежать дистанцию в 4,2 и 10 километров. А для любителей скандинавской ходьбы в городе будет дан отдельный старт.