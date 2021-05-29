В эти выходные в Казани пройдет «Гриль-фест 2021»

На фестивале можно будет не только попробовать мясо на углях, но и самому научиться на них правильно готовить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту субботу и воскресенье – 29 и 30 мая, в Горкинско-Ометьевскм лесу Казани пройдет гастрономический фестиваль «Гриль-фест 2021».

В течение двух дней – с 12.00 до 20.00, в парке повара из 15 ресторанов и кафе будут готовить на углях мясо, сыр, рыбу и овощи.

Кроме того, лучшие из них проведут для всех желающих мастер-классы, будут работать шатер для чайных церемоний, детская зона и фотозона. Также в программе выступление музыкальных групп и DJ-сеты. Вход свободный.