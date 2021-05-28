На 29 мая в Ульяновской области из-за жары объявили «желтый» уровень опасности

В такую погоду врачи советуют по возможности не выходить на улицу пожилым людям и маленьким детям, а также тем, кто страдает гипертоническими заболеваниями. Фото: Евгения ГУСЕВА

Гидрометцентр Ульяновской области предупреждает, что в эту субботу, 29 мая, днем на территории региона местами температура воздуха поднимется до отметки +31 градус.

В связи с обещанной жарой МЧС области объявило «желтый» уровень опасности.

- Ограничьте пребывание на солнце - если нет крайней необходимости выходить наружу - утренними и вечерними часами. Гуляйте до 10.00 и после 16.00. Пожилым людям и маленьким детям, а также тем, кто страдает гипертоническими заболеваниями, врачи рекомендуют по возможности, на улицу не выходить вообще. Если же совет невыполним, то старайтесь держаться в тени, обязательно прикрыв голову. Пейте больше жидкости, мелкими глотками, задерживая воду во рту, - советуют в чрезвычайном ведомстве региона.