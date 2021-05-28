В Старо-Татарской слободе Казани покажут короткометражки о любви

Показывать кино собираются с 5 по 13 июня.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Показывать кино собираются с 5 по 13 июня в Старо-Татарской слободе на площадке Центра современной культуры «Смена». В программе фестиваля фильмы из Германии, Канады, США, Австралии, Франции и Великобритании. Общий хронометраж представленных на «Love Shorts» фильмов составляет 70 минут. Только показывать их будут на языке оригинала с русскими субтитрами.
В программу фестиваля вошли фильмы:
- «Предыстория» (Германия)
- «Вкус любви» (Австрия)
- «Тео и Селеста» (Австралия)
- «Однажды мой принц придет» (Франция)
- «Объятия» (Франция, Канада)
- «Предложение» (Великобритания)
- «Суть всего» (Великобритания)