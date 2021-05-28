В Казани от коронавируса начали прививать дачников

До конца этой недели медики посетят дачников Кировского и Московского районов города. Фото: Анастасия Осипова

В садоводческие товарищества Казани начала выезжать мобильная бригада медиков, которые предлагают всем желающим вакцинироваться от коронавируса. Так, до конца этой недели они посетят дачников Кировского и Московского районов города. Об этом во время пресс-конференции рассказал заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков.

Он отметил, что процедура вакцинации за городом по условиям не будет отличаться от тех же поликлиник. Объезд садоводческих товариществ начали для того, чтобы та часть населения, которая в жаркую погоду выехала за пределы города, тоже смогла привиться от коронавируса.

Также, по словам Жаворонкова, Минздрав Татарстана сейчас рассматривает возможность создания пунктов вакцинации у станций метро Казани.