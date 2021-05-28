В Казани два пляжа не прошли проверку Роспотребнадзора

Вода на них не прошла проверку по бактериологическим показателям. Фото: Павел КЛОКОВ

В Татарстане идет подготовка к открытию купального сезона. Официальный старт намечен на 1 июня. По республике планируется запустить работу 20 пляжей, в том числе пяти в Казани – «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское» и «Большое Лебяжье».

На последних Роспотребнадзор Татарстана уже исследовал пробы воды и не советует купаться на двух из них - это пляжи на озерах Большое Лебяжье и Глубокое. Они не соответствуют бактериологическим нормам. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

К слову, в Казани, кроме пять уже заявленных пляжей, планируют организовать еще три дополнительных места отдыха у воды - около озер Лебяжье, Изумрудное и в парке Победы.