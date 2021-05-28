Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 мая 2021 13:46

В Казани два пляжа не прошли проверку Роспотребнадзора

Специалисты не рекомендуют там купаться
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вода на них не прошла проверку по бактериологическим показателям.

Вода на них не прошла проверку по бактериологическим показателям.

Фото: Павел КЛОКОВ

В Татарстане идет подготовка к открытию купального сезона. Официальный старт намечен на 1 июня. По республике планируется запустить работу 20 пляжей, в том числе пяти в Казани – «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское» и «Большое Лебяжье».

На последних Роспотребнадзор Татарстана уже исследовал пробы воды и не советует купаться на двух из них - это пляжи на озерах Большое Лебяжье и Глубокое. Они не соответствуют бактериологическим нормам. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

К слову, в Казани, кроме пять уже заявленных пляжей, планируют организовать еще три дополнительных места отдыха у воды - около озер Лебяжье, Изумрудное и в парке Победы.