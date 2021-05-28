В Казани из горящей высотки пожарные спасли четырех человек

Пожар возник на кухне. Фото: МЧС Татарстана

Поздно вечером 27 мая в Казани на проспекте Ибрагимова загорелась квартира на втором этаже в жилой высотке №12.

До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 13 человек. Вскоре едкий дым заполнил весь подъезд, и он преградил пути к спасению остальным жильцам. Сотрудники МЧС спасли с девятого этажа четырех человек, в том числе и двух детей. Их вывели на улицу при помощи специальных дыхательных масок, подключенных к баллонам со сжатым воздухом. Вскоре также был потушен и сам огонь.

- Горела мебель в квартире на втором этаже. Площадь пожара составила три квадратных метра. Предварительная причина его возникновения – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.