В Казани строительство шестой очереди дороги-дублера Горьковского шоссе направят 799 миллионов рублей

Эти деньги выделят из федерального бюджета.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
На сайте госзакупок появился тендер на строительство в Казани шестой очереди дороги-дублера Горьковского шоссе. Речь идет об участке от улицы Несмелова через ЖК «Сосновый бор» до трассы М-7 протяженностью 13 километров. Стоимость контракта 799 миллионов рублей. Эти деньги выделят из федерального бюджета.
Согласно техзаданию тендера, работы должны начаться уже в этот июль, а сдать участок планируется в середине декабря 2021 года.
Напомним, будущая дорога-дублер будет иметь четыре полосы, она должна избавить Горьковского шоссе от пробок.