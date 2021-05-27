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Общество27 мая 2021 11:44

В Казани строительство шестой очереди дороги-дублера Горьковского шоссе направят 799 миллионов рублей

Речь идет об участке от улицы Несмелова до трассы М-7
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Эти деньги выделят из федерального бюджета.

Эти деньги выделят из федерального бюджета.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На сайте госзакупок появился тендер на строительство в Казани шестой очереди дороги-дублера Горьковского шоссе. Речь идет об участке от улицы Несмелова через ЖК «Сосновый бор» до трассы М-7 протяженностью 13 километров. Стоимость контракта 799 миллионов рублей. Эти деньги выделят из федерального бюджета.

Согласно техзаданию тендера, работы должны начаться уже в этот июль, а сдать участок планируется в середине декабря 2021 года.

Напомним, будущая дорога-дублер будет иметь четыре полосы, она должна избавить Горьковского шоссе от пробок.