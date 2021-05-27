В Чебоксарах следствие выясняет причины гибели двухлетнего мальчика

Фото с места происшествия предоставлено СУ СКР Чувашии

Страшная трагедия произошла вечером 26 мая в одной из многоэтажек на улице Юности в столице Чувашии. По предварительным данным, в 17.20 двухлетний мальчик, ненадолго оставленный в комнате один, вышел на балкон 10-го этажа, сумел взобраться на тумбочку, с нее - на подоконник, где было открыто окно. Позднее родители обнаружили его тело под окнами дома.

- От полученных травм он скончался на месте происшествия, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - По факту гибели ребенка начата доследственная проверка. Мы еще раз напоминаем родителям том, что нельзя детей без присмотра в комнатах, где открыты окна, в том числе на режим проветривания.