В Набережных Челнах 14-летняя девочка погибла, выпав из окна на седьмом этаже

По факту этого смертельного падения проводится доследственная проверка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагедия произошла сегодня, 26 мая, в Замелекесье Набережных Челнов. Как сообщили собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах, из окна своей квартиры на седьмом этаже выпала 14-летняя девочка. Ее на пристрое к дому заметили местные жители, они и вызвали полицию со спасателями. Последние эвакуировали тело и передали его стражам порядка. Было установлено, что девочка от полученных травм скончалась на месте происшествия.

По факту этого смертельного падения сейчас проводится доследственная проверка.