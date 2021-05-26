16-летняя девочка рассказала президенту Татарстана Рустаму Минниханову, как она заработала 120 тысяч рублей за месяц

Правда, зарабатывать подростку помогает ее семья. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В эту среду, 26 мая, в День российского предпринимательства президент Татарстана Рустам Минниханов в Нижнекамске встретился с представителями местного бизнес-сообщества.

Во время беседы 16-летняя девочка из Набережных Челнов презентовала главе региона свой бизнес-проект по производству поздравительных открыток на татарском языке. По словам подростка, идея их создания родилась, когда она заметила, что в Татарстане очень мало таких открыток.

Делать и продвигать их девочке помогают ее мать, младшая сестра и отец. Открытки продают через соцсети и на маркетплейсах. За месяц этот бизнес принес подростку 120 тысяч рублей.