В Татарстане совет аксакалов утвердил День памяти павших при взятии Казани

Его будут отмечать молитвами в мечети Кул Шариф. Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

Совет аксакалов Духовного управления мусульман Татарстана на своем заседании утвердил дату для Дня памяти павших жителей Казани при ее взятии Иваном Грозным в 1552 году - Хэтер коне. Согласно мусульманскому календарю в 2021-ом этим днем является 25 мая.

При этом в совете аксакалов подчеркнули недопустимость политических спекуляций на теме взятия Казани Иваном Грозным – это чреваты межнациональными конфликтами.

Хэтер коне будут отмечать ежегодно чтением в мечети Кул Шариф молитвы за упокой души павших. Ее также будут читать и на площадке мавзолея казанских ханов, которая тоже находится на территории городского Кремля.

В свою очередь муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин предложил День памяти павших при взятии Казани посвящать молитвы всем татарским героям.

- У каждого народа есть свои шахиды. Для татар – это в первую очередь те, кто погиб при взятии Казани. Наш долг – помнить их, изучать свою историю и прививать любовь к своему народу в подрастающем поколении. Но и после 1552 года в истории татарского народа было много шахидов, положивших свои жизни ради религии, Родины, нации. Поэтому важно помнить и о них тоже, - сказал Камиль хазрат Самигуллин.