12 раз ударил ножом и выстрелил из обреза: в Чувашии пенсионера будут судить за убийство жены

Дальнейшую судьбу мужчины должен решить суд, куда следователи уже отправили все материалы уголовного дела. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чувашии завершили расследование уголовного дела о незаконном хранении оружия и убийстве. Во всем этом обвиняется 69-летний житель села Большие Алгаши Шумерлинского района.

По версии следствия, утром 6 февраля у себя дома мужчина поссорился со своей 71-летней супругой. В ходе конфликта пенсионер 12 раз ударил ее ножом, а после выстрелил в плечо из обреза. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте преступления.

- Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, было установлено, что мужчина страдает психическим расстройством. Оно лишает его возможности осознавать характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Уголовное дело было направлено для рассмотрения в суд. Который, скорее всего, признает пенсионера невменяемым и отправит на принудительное лечение в психиатрическую больницу.