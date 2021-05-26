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Происшествия26 мая 2021 13:42

12 раз ударил ножом и выстрелил из обреза: в Чувашии пенсионера будут судить за убийство жены

Мужчину могут отправить на принудительное лечение в психиатрическую больницу
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Дальнейшую судьбу мужчины должен решить суд, куда следователи уже отправили все материалы уголовного дела.

Дальнейшую судьбу мужчины должен решить суд, куда следователи уже отправили все материалы уголовного дела.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чувашии завершили расследование уголовного дела о незаконном хранении оружия и убийстве. Во всем этом обвиняется 69-летний житель села Большие Алгаши Шумерлинского района.

По версии следствия, утром 6 февраля у себя дома мужчина поссорился со своей 71-летней супругой. В ходе конфликта пенсионер 12 раз ударил ее ножом, а после выстрелил в плечо из обреза. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте преступления.

- Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, было установлено, что мужчина страдает психическим расстройством. Оно лишает его возможности осознавать характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Уголовное дело было направлено для рассмотрения в суд. Который, скорее всего, признает пенсионера невменяемым и отправит на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Криминал