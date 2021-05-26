В Ульяновске охранника отправят в колонию на 9,5 лет за убийство из ревности

Мужчина проведет эти годы в исправительном учреждении строгого режима. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В Ульяновске вступил в законную силу приговор 44-летнему охраннику местной фирмы. За убийство сожительницы его отправят в колонию строго режима на 9,5 лет. Также мужчина должен выплатит сыну погибшей женщины 1,5 миллиона рублей. Сообщает прокуратура Ульяновской области.

Как было доказано, ночью 13 января в квартире одного из домов на улице Рябикова охранник сильно поссорился со своей сожительницей. Приревновав женщину, мужчина задушил ее голыми руками. Тело погибшей нашли на следующий день.