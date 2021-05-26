В Казани на набережной озера Кабан снова начали показывать фильмы

Набережная озера Кабан Фото: Евгения БУБЛИК

В Казани стартует сезон кинопоказов под открытым небом. Так, на набережной озера Кабан зрителям представят короткометражки из каталога Межрегиональной премии в области кинематографии «Золотая тарелка».

Начало показ в 20.30 26 мая (лестница с площади театра Камала), вход свободный.

В программе:

- «Тукай в Уральске» — документальный фильм о Габдулле Тукае.

- «Наташина мечта» — драма о девочке, упавшей со второго этажа.

- «Вий» — хоррор-мультфильм по легендарной повести Гоголя.

- «Небытие» — мистический фильм о Гоголе, где он получает бумагу о том, что его «никогда не было, нет и не будет, равно как и всех приписанных его авторству произведений».

- «Screenlife: альтернативная история любви Владимира Маяковского и Лили Брик». В параллельной вселенной у поэта есть смартфон.