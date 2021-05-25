В Татарстане легковушка вылетела с дороги в кювет, один человек погиб, еще двое пострадали

По предварительным данным водитель превысил скорость и не справился с управлением. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Смертельная авария произошла 24 мая в 15.30 на местной автодороге "Красновидово-Сюкеево-Большая Янгасала" в Камско-Устьинском районе республики. По предварительным данным, 38-летний житель Набережных Челнов, управляя легковым автомобилем ВАЗ-2114, превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречку. Там его машина вылетела с дороги в кювет.

Водитель скончался на месте происшествия. Травмы различной степени тяжести получили два его пассажира. Они были пристегнуты ремнями безопасности, и это спасло им жизни. Пострадавших перевезли в БСМП Казани, сообщили в ГИБДД Татарстана.